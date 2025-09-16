Ciné-débat film documentaire Le VIVANT qui se défend de Vincent Verzat Ciné toiles de Retz Pornic

Ciné toiles de Retz 1 rue du Chaudron Pornic Loire-Atlantique

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-09-16 20:30:00

fin : 2025-09-16 22:45:00

Date(s) :

2025-09-16

Quand la lutte pour la nature devient un chemin de vie

Un voyage intime et militant Suivez Vincent Verzat, le réalisateur, dans sa quête pour concilier son engagement militant et son amour pour la nature. C’est un documentaire (90 min) personnel et sensible.

Un message d’espoir et de courage Plus qu’un simple constat, « Le VIVANT qui se défend » est une source d’inspiration. Il propose une voie pour vivre avec dignité et faire face aux défis environnementaux actuels.

Une production indépendante Le film est une création de Partager c’est Sympa, garantissant une approche authentique et sans compromis.

L’association Hirondelle vous invite à un échange/débat sur le sujet des liens et ponts qui existent entre militantisme (luttes et actions contre des projets destructeurs) et naturalisme (intérêt et/ou étude des sciences naturelles, du vivant). Nous nous interrogerons aussi sur les outils et moyens à notre disposition pour protéger et défendre le vivant en 2025, et à venir. Ainsi, plusieurs associations environnementales et collectifs militants seront présents à cette rencontre pour échanger avec le public. L’un des objectifs de cette soirée sera aussi d’en ressortir avec davantage de pouvoir et de motivation pour agir.

Ciné toiles de Retz 1 rue du Chaudron Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 02 62 contact@associationhirondelle.fr

English :

When fighting for nature becomes a way of life

German :

Wenn der Kampf für die Natur zum Lebensweg wird

Italiano :

Quando la lotta per la natura diventa uno stile di vita

Espanol :

Cuando la lucha por la naturaleza se convierte en una forma de vida

