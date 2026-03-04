Ciné débat film documentaire SOULÈVEMENTS (jauge 80 places – ouverture des portes 19h30), Salle Paul Vivier, Athis-Val-de-Rouvre

Ciné débat film documentaire SOULÈVEMENTS (jauge 80 places – ouverture des portes 19h30) Jeudi 12 mars, 20h30 Salle Paul Vivier Orne

OUVERTURE DES PORTES à 19H30 exceptionnellement. De 4,90€ à 5,90€/place . EN PRÉSENCE D’UNE PARTIE DE L’ÉQUIPE DU FILM.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T20:30:00+01:00 – 2026-03-12T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T20:30:00+01:00 – 2026-03-12T23:00:00+01:00

Salle Paul Vivier La Carneille Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0627281033 »}]

16 témoignages de militant.e.s issus du mouvement des Soulèvements. Leurs luttes écologistes et les actions menées en France pour endiguer les choix politiques actuels, polluants et capitalistes.