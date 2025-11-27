Ciné débat Film Y a pus d’saisons Cinema le Cotentin Pirou

Ciné débat Film Y a pus d’saisons

Cinema le Cotentin 1 place des bocagers Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27 22:30:00

Date(s) :

2025-11-27

Y’a pus d’saisons est un film de Thierry Durand avec les images d’archives d’André Boizard et les témoignages d’anciens paysans et paysannes qui ont connu l’agriculture des années 50 avant sa révolution technique.

Les images exceptionnelles restituent des scènes de la vie quotidienne dans les fermes du bocage normand. A.Boizard,a filmé avec précision les gestes et savoir-faire ancestraux. Ses films à l’origine étaient muets. Le montage leur donne une nouvelle vie. Les bruits de la campagne d’autrefois et la parole de personnes dont le réalisateur a recueilli les précieux témoignages, nous transporte en un temps très proche et pourtant déjà bien lointain. .

Cinema le Cotentin 1 place des bocagers Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 79 85 80 62 aetmcanu@orange.fr

