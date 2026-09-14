Ciné-débat Cinéma Le Paris – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Ciné-débat

Cinéma Le Paris – Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Après une première édition qui avait permis de mettre en lumière les enjeux de l’inclusion sur le territoire de Forbach et du bassin houiller, nous souhaitons cette année aller encore un peu plus loin.

À travers le parcours d’Ulysse, un enfant porteur d’un syndrome génétique, le film aborde avec beaucoup d’humanité une réalité que connaissent de nombreuses familles : trouver une place adaptée, être respecté dans ses droits, être accompagné sans devoir constamment se battre et, surtout, pouvoir être pleinement inclus dans la société et dans la vie de tous les jours.

La projection sera suivie d’un débat en présence de plusieurs invités, afin de croiser les regards, de sensibiliser le public mais également de faire émerger des pistes et des solutions concrètes en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap, visible ou invisible.

Cette deuxième édition marquera également le lancement officiel de notre Petite Boîte Ressources Autisme, en partenariat avec la Librairie Autonome : une sélection d’ouvrages autour de l’autisme, du handicap, de la différence et de l’inclusion, destinée à rendre les ressources plus facilement accessibles aux familles, professionnels et personnes concernées.

Afin de donner à cet événement toute la visibilité qu’il mérite, nous souhaiterions pouvoir compter sur le soutien des services de la Ville et de l’agglomération pour relayer sa promotion, notamment à travers les différents supports et canaux de communication municipaux à votre disposition.

Nous pouvons bien entendu vous transmettre l’affiche de l’événement ainsi que l’ensemble des éléments de communication nécessaires pour faciliter ce relais.

Les préventes sont d’ores et déjà ouvertes sur HelloAsso :

https://www.helloasso.com/associations/la-voie-d-adam/evenements/cine-debat-2eme-edition-ulysse?utm_source=app_ha&utm_campaign=share_campaign_button&utm_medium=android

Cette nouvelle édition est importante pour notre association. Plus nous serons nombreux autour de ce film et du débat qui suivra, plus nous pourrons continuer à remettre la question de l’inclusion sur la table et montrer qu’elle constitue un véritable enjeu pour notre territoire.Tout public

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Cinéma Le Paris – Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 7 66 22 88 42 lavoiedadam@gmail.com

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English :

After a first edition that shed light on the challenges of inclusion in the Forbach area and the coal-mining region, we hope to go a step further this year.

Through the story of Ulysse, a child with a genetic syndrome, the film sensitively addresses a reality faced by many families: finding a suitable place, to have one’s rights respected, to receive support without having to constantly fight for it, and, above all, to be fully included in society and in everyday life.

The screening will be followed by a discussion with several guests, with the aim of exchanging perspectives, raising public awareness, and identifying concrete avenues and solutionsWe support the inclusion of people with disabilities, whether visible or invisible.

This second edition will also mark the official launch of our “Petite Boîte Ressources Autisme” (Little Autism Resource Box), in partnership with the Librairie Autonome: a selection of books on autism, disability, diversity, and inclusion, designed to make these resources more easily accessible to families, professionals, and those directly affected.

To give this event all the visibility it deserves, we would appreciate the support of the City and metropolitan area departments in helping to promote it, particularly through the various municipal communication channels and media at your disposal.

We can, of course, send you the event poster as well as all the necessary promotional materials to facilitate this outreach.

Advance ticket sales are already open on HelloAsso:

https://www.helloasso.com/associations/la-voie-d-adam/evenements/cine-debat-2eme-edition-ulysse?utm_source=app_ha&utm_campaign=share_campaign_button&utm_medium=android

This new screening is important for our organization. The more people who join us for this film and the discussion that follows, the more we can continue to bring the issue of inclusion to the forefront and demonstrate that it is a genuine challenge for our region.

L’événement Ciné-débat Forbach a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH