Ciné-Débat | France Alzheimer 71 Chalon-sur-Saône
Ciné-Débat | France Alzheimer 71 Chalon-sur-Saône mercredi 26 novembre 2025.
Ciné-Débat | France Alzheimer 71
Megarama Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
France Alzheimer Saône-et-Loire vous invite à une projection du film “Les Esprits Libres” réalisé par Bertrand Hagenmüller, suivie d’un échange avec des professionnels de santé autour de la maladie d’Alzheimer et de l’accompagnement de nos aînés. .
Megarama Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 18 68 90 contact71@francealzheimer.org
English : Ciné-Débat | France Alzheimer 71
German : Ciné-Débat | France Alzheimer 71
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-Débat | France Alzheimer 71 Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I