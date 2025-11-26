Ciné-Débat | France Alzheimer 71 Chalon-sur-Saône

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Megarama Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26

2025-11-26

France Alzheimer Saône-et-Loire vous invite à une projection du film “Les Esprits Libres” réalisé par Bertrand Hagenmüller, suivie d’un échange avec des professionnels de santé autour de la maladie d’Alzheimer et de l’accompagnement de nos aînés.   .

Megarama Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 18 68 90  contact71@francealzheimer.org

