CINÉ DÉBAT >>> FRANCE, UNE HISTOIRE D’AMOUR La Comète Châlons-en-Champagne

CINÉ DÉBAT >>> FRANCE, UNE HISTOIRE D’AMOUR Samedi 29 novembre, 20h15 La Comète Marne

Tarif normal : 7,50€ / Tarif réduit : 5,50€ / Tarif -14ans : 4€

Début : 2025-11-29T20:15:00 – 2025-11-29T22:08:00

Fin : 2025-11-29T20:15:00 – 2025-11-29T22:08:00

2025 | France | 1h45 | VF

Après avoir exploré la planète, le photographe Yann Arthus-Bertrand part à la rencontre des concitoyens français qui agissent concrètement pour faire avancer leur monde et la société.

Tourné comme un road-movie dans la France entière, ce documentaire, authentique et sans filtre, est une invitation à la curiosité mais surtout au vivre ensemble.

CINÉ DÉBAT LE SAMEDI 29 NOVEMBRE À 20H15 : suivi d’un débat avec Camille Brunel, journaliste, écrivain et critique cinéma

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

