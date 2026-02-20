CINÉ-DÉBAT Ganges

CINÉ-DÉBAT

Salle Béthanie, 1 Rue de l’albarède Ganges Hérault

Début : 2026-02-26

fin : 2026-03-26

2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-26

A l’occasion du Carême, les églises catholique et protestantes de Ganges vous propose durant 4 jeudis la projection de la saison 5 The Chosen de 20h à 22h à la salle Béthanie à Ganges.

4 soirées Film, suivie d’un échange libre )

The chosen, est une série moderne et impactante Plus de 600 millions de vues dans près de 180 pays

L’histoire du Christ et ses disciples en immersion d’un monde rendu visible tel qu’il était à cette époque histoire grande et poignante, drôle et puissante, racontée dans un langage accessible et fidèle.

Ces soirées ne sont pas seulement l’occasion de découvrir une série exceptionnelle, mais aussi de tisser des liens, de croiser nos compréhensions, de partager notre foi…

Que vous soyez un fan inconditionnel de The Chosen ou que vous découvriez cette série pour la première fois, chaque soirée promet d’être une opportunité de partager des moments conviviaux entre nous.

Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre

-Jeudi 26 février

-jeudi 5 mars

-jeudi 12 mars

-jeudi 26 mars

à partir de 20h à la salle Béthanie à Ganges .

Salle Béthanie, 1 Rue de l’albarède Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 6 88 28 76 27 ganges.thechosen@gmail.com

English :

For the Lenten season, the Catholic and Protestant churches of Ganges are offering a 4-Thursday screening of season 5 The Chosen from 8pm to 10pm at the Salle Béthanie in Ganges.

