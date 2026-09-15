Ciné-débat : Garagine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Ciné-débat : Garagine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Un patrimoine disparu peut-il continuer à nous raconter une histoire ? Projection du film Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh suivi d’un débat animé par le CAUE72. En présence de Mathis Roisin, auteur du mémoire « Cité Gagarine, la construction d’une mémoire ».

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, consacrées au thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », le CAUE de la Sarthe propose de rendre hommage, dans sa dernière publication de la collection Patrimoine XX, à des édifices remarquables du XX? siècle aujourd’hui disparus en Sarthe.

En écho à ces architectures dont la mémoire demeure malgré leur disparition, la projection du film Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh invite à réfléchir au rôle de la création artistique dans la transmission des lieux et des histoires qu’ils portent.

La projection sera suivie d’un débat animé par Louison Martin et Elsa Martineau, architectes au CAUE, en présence de Mathis Roisin, auteur du mémoire « Cité Gagarine, la construction d’une mémoire » (Master 2, ENSA de Bretagne, 2024).

Accueil dès 19 h 30 pour la vente d’ouvrages Patrimoine XX dans le Hall des Cinéastes. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 72 35 31

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English :

Can a lost heritage continue to tell us a story? Screening of the film *Gagarine* by Fanny Liatard and Jérémy Trouilh, followed by a discussion moderated by CAUE72. With Mathis Roisin, author of the thesis “CitÉ Gagarine: The Construction of Memory.”

L’événement Ciné-débat : Garagine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh Le Mans a été mis à jour le 2026-09-11 par CDT72