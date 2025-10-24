Ciné-débat Cinéma Le Family Garlin

Ciné-débat Cinéma Le Family Garlin vendredi 24 octobre 2025.

Ciné-débat

Cinéma Le Family 13, cours de la république Garlin Pyrénées-Atlantiques

Projection du documentaire La sociale de Gilles Peret. Durée 1h24.

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours en marche et dont bénéficient 66 millions de Français.

Débat avec le Collectif inter-associations et inter-syndicats du Béarn Le débat sera suivi d’un pot convivial offert par le cinéma. .

Cinéma Le Family 13, cours de la république Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 94 05 cinegarlin@wanadoo.fr

