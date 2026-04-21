Ciné-débat Cinéma Le Family Garlin
Ciné-débat Cinéma Le Family Garlin mardi 21 avril 2026.
Garlin
Ciné-débat
Cinéma Le Family 13, cours de la république Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 18:00:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Projection du documentaire Tendre mémoire suivie d’un débat avec l’association France Alzheimer 64 . .
Cinéma Le Family 13, cours de la république Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 94 05 cinegarlin@wanadoo.fr
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English : Ciné-débat
L’événement Ciné-débat Garlin a été mis à jour le 2026-04-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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