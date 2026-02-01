Ciné-débat Good bye Julia avec Lucie Revilla Saint-Martin-des-Champs Avranches

Ciné-débat Good bye Julia avec Lucie Revilla

Saint-Martin-des-Champs Allée Serge Pacilly Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 20:15:00

fin : 2026-02-24 23:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Une étrange amitié lie une riche soudanaise musulmane du Nord à une soudanaise chrétienne du Sud démunie après la mort de son mari. Que cache la sollicitude de l’une envers l’autre ? Film de Mohamed Kordofani (2023).

Intervenante Lucie Revilla, chargée de recherche au CNRS Institut des mondes africains. .

Saint-Martin-des-Champs Allée Serge Pacilly Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 28 81 46 53 contact@cine-parlant.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-débat Good bye Julia avec Lucie Revilla

L’événement Ciné-débat Good bye Julia avec Lucie Revilla Avranches a été mis à jour le 2026-02-13 par OT MSM Normandie BIT Genêts