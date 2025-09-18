CINE DEBAT GRATUIT LES ESPRITS LIBRES Laval
25 Quai André Pinçon Laval Mayenne
Début : 2025-09-18 20:00:00
fin : 2025-09-18 22:00:00
2025-09-18
En partenariat avec France Alzheimer Mayenne.
Documentaire d’1h34 de 2024
Réservez vos places gratuitement: https://urls.fr/FoMcOu
Les Esprits Libres, c’est l’histoire d’une folle aventure où patients atteints de la maladie d’Alzheimer et soignants se rejoignent pour vivre une expérience thérapeutique unique faite de théâtre, de musique et de poésie. Dans cette grande maison ouverte, l’accompagnement prend une tout autre forme plus de blouse blanche et de longs couloirs mais des Esprits Libres bien vivants. .
25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@cineville.fr
English :
FREE CINE-DEBATE: FREE MINDS
In partnership with France Alzheimer Mayenne.
1:34 documentary from 2024
Book your free tickets: https://urls.fr/FoMcOu
German :
KOSTENLOSE KINODEBATTE: DIE FREIEN GEISTER
In Partnerschaft mit France Alzheimer Mayenne.
1:34-stündiger Dokumentarfilm von 2024
Reservieren Sie Ihre Plätze kostenlos: https://urls.fr/FoMcOu
Italiano :
DIBATTITO CINEMATOGRAFICO GRATUITO: MENTI LIBERE
In collaborazione con France Alzheimer Mayenne.
Documentario di 1h34 dal 2024
Prenotate i vostri biglietti gratuiti: https://urls.fr/FoMcOu
Espanol :
CINE-DEBATE GRATUITO: MENTES LIBRES
En colaboración con France Alzheimer Mayenne.
Documental de 1h34 de 2024
Reserve sus entradas gratuitas: https://urls.fr/FoMcOu
