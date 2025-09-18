CINE DEBAT GRATUIT LES ESPRITS LIBRES Laval

CINE DEBAT GRATUIT LES ESPRITS LIBRES Laval jeudi 18 septembre 2025.

CINE DEBAT GRATUIT LES ESPRITS LIBRES

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 20:00:00

fin : 2025-09-18 22:00:00

Date(s) :

2025-09-18

CINE DEBAT GRATUIT LES ESPRITS LIBRES

En partenariat avec France Alzheimer Mayenne.

Documentaire d’1h34 de 2024

Réservez vos places gratuitement: https://urls.fr/FoMcOu

Les Esprits Libres, c’est l’histoire d’une folle aventure où patients atteints de la maladie d’Alzheimer et soignants se rejoignent pour vivre une expérience thérapeutique unique faite de théâtre, de musique et de poésie. Dans cette grande maison ouverte, l’accompagnement prend une tout autre forme plus de blouse blanche et de longs couloirs mais des Esprits Libres bien vivants. .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@cineville.fr

English :

FREE CINE-DEBATE: FREE MINDS

In partnership with France Alzheimer Mayenne.

1:34 documentary from 2024

Book your free tickets: https://urls.fr/FoMcOu

German :

KOSTENLOSE KINODEBATTE: DIE FREIEN GEISTER

In Partnerschaft mit France Alzheimer Mayenne.

1:34-stündiger Dokumentarfilm von 2024

Reservieren Sie Ihre Plätze kostenlos: https://urls.fr/FoMcOu

Italiano :

DIBATTITO CINEMATOGRAFICO GRATUITO: MENTI LIBERE

In collaborazione con France Alzheimer Mayenne.

Documentario di 1h34 dal 2024

Prenotate i vostri biglietti gratuiti: https://urls.fr/FoMcOu

Espanol :

CINE-DEBATE GRATUITO: MENTES LIBRES

En colaboración con France Alzheimer Mayenne.

Documental de 1h34 de 2024

Reserve sus entradas gratuitas: https://urls.fr/FoMcOu

L’événement CINE DEBAT GRATUIT LES ESPRITS LIBRES Laval a été mis à jour le 2025-08-25 par LAVAL TOURISME