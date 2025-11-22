Ciné-débat gratuit Cinéma Le Palais Lourdes

Ciné-débat gratuit

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

Ciné-débat gratuit 100 % Bio, Local, Fait maison (et pas plus cher) !

Par le collectif Agriculture et Alimentation du Territoire

Information et débat sur les freins et les solutions pour atteindre cet objectif désirable pour la santé, l’environnement et l’économie locale.

La projection du film Le Ventre de l’Ecole (environ 50 minutes) sera suivie d’un débat, en présence du collectif Les Pieds dans le Plat et d’acteurs locaux ayant entrepris une transition vers des cantines plus durables.

Renseignements à: collectifalimentation65@gmail.com

English :

Free movie-debate 100% organic, local, homemade (and no more expensive)!

By the Agriculture et Alimentation du Territoire collective

Information and debate on the obstacles and solutions to achieving this desirable objective for health, the environment and the local economy.

The screening of the film Le Ventre de l?Ecole (approx. 50 minutes) will be followed by a debate, in the presence of the collective Les Pieds dans le Plat and local players who have made the transition to more sustainable canteens.

Information: collectifalimentation65@gmail.com

German :

Kostenlose Filmdebatte 100 % Bio, lokal, hausgemacht (und nicht teurer)!

Von dem Kollektiv Landwirtschaft und Ernährung des Territoriums

Information und Diskussion über die Hindernisse und Lösungen, um dieses wünschenswerte Ziel für die Gesundheit, die Umwelt und die lokale Wirtschaft zu erreichen.

Im Anschluss an die Vorführung des Films Le Ventre de l’Ecole (ca. 50 Minuten) findet eine Debatte statt, an der das Kollektiv Les Pieds dans le Plat und lokale Akteure teilnehmen, die den Übergang zu nachhaltigeren Kantinen vollzogen haben.

Weitere Informationen unter: collectifalimentation65@gmail.com

Italiano :

Film-dibattito gratuito 100% biologico, locale, fatto in casa (e non più costoso)!

A cura del Collettivo Agricoltura e Alimentazione Locale

Informazioni e dibattito sugli ostacoli e le soluzioni per raggiungere questo obiettivo auspicabile per la salute, l’ambiente e l’economia locale.

La proiezione del film Le Ventre de l’Ecole (circa 50 minuti) sarà seguita da un dibattito, alla presenza del collettivo Les Pieds dans le Plat e di attori locali che hanno effettuato la transizione verso mense più sostenibili.

Per ulteriori informazioni: collectifalimentation65@gmail.com

Espanol :

Cine-debate gratuito 100% ecológico, local y casero (¡y no más caro!)

A cargo del Colectivo de Agricultura y Alimentación Local

Información y debate sobre los obstáculos y soluciones para alcanzar este objetivo deseable para la salud, el medio ambiente y la economía local.

La proyección de la película Le Ventre de l’Ecole (aprox. 50 minutos) irá seguida de un debate, en presencia del colectivo Les Pieds dans le Plat y de actores locales que han realizado la transición hacia comedores más sostenibles.

Para más información: collectifalimentation65@gmail.com

