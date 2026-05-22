Ciné-débat Cinéma Les Korrigans Guingamp
Ciné-débat Cinéma Les Korrigans Guingamp mardi 26 mai 2026.
Guingamp
Ciné-débat
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Projection du film La Vénus Electrique suivi d’un débat sur les risques de l’addiction à la voyage et les clés pour discerner un thérapeute de confiance, à travers le témoignage de Anne-Claire Houwaer, médium. Places en vente en caisse et sur notre site internet. .
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 07
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English :
L’événement Ciné-débat Guingamp a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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