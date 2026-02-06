Ciné-débat Habiter le paysage Rue Docteur J. Chatard Cambo-les-Bains

Ciné-débat Habiter le paysage

Réalisé par Mathilde Morières

Durée 1h36. Genre Documentaire

Synopsis Après de longues anées d’abandon, la campagne, dans une époque d’incertitude économique, suscite un nouvel intérêt. Ce retour soulève autant d’espoirs que de défis, sociaux et écologiques, et vient bousculer l’idée de communauté qui l’a si longtemps façonnée. Pour répondre à la crise du logement sans précédent qu’elle traverse, architectes, collectifs de défense du vivant et du droit au logement, aux côtés des maires et des habitants défendent l’idée du commun et militent pour la réhabilitation. Et inventent une nouvelle façon de vivre ensemble dans ces paysages à préserver.

Suivie d’un échange avec la réalisatrice, productrice et des membres de l’association OSTIA.

Rue Docteur J. Chatard Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 95 07

