Ciné-débat : Habiter ses vieux jours Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription

Venez découvrir le documentaire Habiter ses vieux jours (Florence Mary, 2021) et le cycle d’ateliers « Habitat », 3 jours pour s’informer et penser à votre habitat de demain. Le documentaire Habiter ses vieux jours explore les différentes façons dont les seniors vivent et se projettent dans leur habitat. A travers des portraits intimistes, il invite à repenser le rôle du logement dans le bien-être des personnes âgées et abordent des questions essentielles : besoins de liens social, perte d’autonomie, attachement au « chez soi », contraintes financières, etc. La projection sera suivie d’un échange avec Loki Ora, l’Orpan et La Maison de l’Habitant autour de ces formes d’habitat et d’une présentation des ateliers “Avancer en âge et penser son habitat de demain” qui seront proposés en mai et juin à Nantes.Trois jours pour : s’informer sur les types d’habitats pour seniors, identifier ses besoins et ses souhaits, mieux connaître les acteurs ressources du territoire et partager un moment convivial avec d’autres personnes dans la même démarche. Rendez-vous le jeudi 30 avril de 10h à 12h à la Médiathèque Jacques Demy (Salle Jules Vallès) à Nantes. Projet organisé en partenariat avec l’ORPAN et Loki Ora et financé par la Carsat.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 02 40 89 30 15 https://ypl.me/Qwg



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