Ciné-débat Hantise (Gaslight) Place Dinan Le Croisic

Ciné-débat Hantise (Gaslight)

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

cinéma Le Hublot

Séance gratuite en partenariat avec le Conseil Départemental et l’association Caféministe suivie d’un débat.

Durant ses vacances en Italie, Paula Alquist rencontre un pianiste charmant, Gregory Anton, qui la séduit. Ils se marient et Gregory propose à Paula d’aller vivre à Londres dans la demeure que la tante de Paula, mystérieusement assassinée, lui a léguée.

Le couple vit heureux, mais peu à peu Paula est en proie a d’étranges hallucinations tandis que son mari devient froid et distant. Entre-temps, un détective de Scotland Yard, amoureux de Paula, réexamine le dossier du meurtre obscur de la vieille dame.



Réservation sur www.cinemalehublot.com .

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

