Ciné-Débat Harcèlement scolaire, parlons-en Cinéma Grand Ecran Villeneuve-sur-Lot

Ciné-Débat Harcèlement scolaire, parlons-en

Cinéma Grand Ecran 9 Boulevard de la Marine Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-11-06

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et du groupe de travail consacré à la prévention du harcèlement scolaire, la Ville propose une projection du film TKT de Solange Cicurel.

Suivi d’un temps d’échange autour du film et du harcèlement scolaire.

Cinéma Grand Ecran 9 Boulevard de la Marine Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 51 92 relations.citoyennes@mairie-villeneuvesurlot.fr

English : Ciné-Débat Harcèlement scolaire, parlons-en

As part of the Local Council for Safety and Delinquency Prevention and the working group dedicated to the prevention of bullying at school, the town is organizing a screening of the film TKT by Solange Cicurel.

Followed by a discussion on the film and school harassment.

German : Ciné-Débat Harcèlement scolaire, parlons-en

Im Rahmen des Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance und der Arbeitsgruppe, die sich mit der Prävention von Mobbing in der Schule befasst, bietet die Stadt eine Vorführung des Films TKT von Solange Cicurel an.

Anschließend besteht die Möglichkeit, sich über den Film und das Thema Mobbing in der Schule auszutauschen.

Italiano :

Nell’ambito del Consiglio locale per la sicurezza e la prevenzione della criminalità e del gruppo di lavoro dedicato alla prevenzione del bullismo a scuola, la città organizza la proiezione del film TKT di Solange Cicurel.

Seguirà una discussione sul film e sul bullismo a scuola.

Espanol : Ciné-Débat Harcèlement scolaire, parlons-en

En el marco del Consejo Local de Seguridad y Prevención de la Delincuencia y del grupo de trabajo dedicado a la prevención del acoso escolar, la ciudad organiza la proyección de la película TKT de Solange Cicurel.

A continuación habrá un debate sobre la película y el acoso escolar.

