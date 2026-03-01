Ciné-débat Hélène Trésore transnationale Cinéma Le Sélect Granville

Ciné-débat Hélène Trésore transnationale

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 20:30:00

fin : 2026-03-31 23:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Le court métrage l’ÉTAPE sera diffusé avant le film.

En s’adressant directement, et intimement, à Hélène Hazera, la cinéaste Judith Abitbol réalise le portrait d’une figure importante des contre-cultures de la fin des années 60-90, en France. Membre des Gazolines, membre du F.H.A.R. (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire), activiste LGBTQ infatigable, Hélène Hazera a créé la commission Trans et SIDA au sein d’Act Up, une de ses grandes fiertés. Sa vraie revanche sur une vie qui a démarré dans des années où le désir et la nécessité de changer de genre n’avaient rien d’évident, fut de devenir la première journaliste transgenre d’un grand quotidien national, Libération, productrice à Radio France et à France TV.

Avec Hélène Hazera, Claude Chuzel, Lola Miesseroff

En partenariat avec la Fondation Le Refuge, pour la protection des jeunes LGBT+ et Representrants

Séance organisée dans le cadre de la Journée internationale de la visibilité transgenre. .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Ciné-débat Hélène Trésore transnationale

L’événement Ciné-débat Hélène Trésore transnationale Granville a été mis à jour le 2026-03-12 par OTGTM BIT Granville