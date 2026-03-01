Ciné-débat Hélène Trésore transnationale Cinéma Le Sélect Granville
Ciné-débat Hélène Trésore transnationale Cinéma Le Sélect Granville mardi 31 mars 2026.
Ciné-débat Hélène Trésore transnationale
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 20:30:00
fin : 2026-03-31 23:00:00
Date(s) :
2026-03-31
Le court métrage l’ÉTAPE sera diffusé avant le film.
En s’adressant directement, et intimement, à Hélène Hazera, la cinéaste Judith Abitbol réalise le portrait d’une figure importante des contre-cultures de la fin des années 60-90, en France. Membre des Gazolines, membre du F.H.A.R. (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire), activiste LGBTQ infatigable, Hélène Hazera a créé la commission Trans et SIDA au sein d’Act Up, une de ses grandes fiertés. Sa vraie revanche sur une vie qui a démarré dans des années où le désir et la nécessité de changer de genre n’avaient rien d’évident, fut de devenir la première journaliste transgenre d’un grand quotidien national, Libération, productrice à Radio France et à France TV.
Avec Hélène Hazera, Claude Chuzel, Lola Miesseroff
En partenariat avec la Fondation Le Refuge, pour la protection des jeunes LGBT+ et Representrants
Séance organisée dans le cadre de la Journée internationale de la visibilité transgenre. .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Ciné-débat Hélène Trésore transnationale
L’événement Ciné-débat Hélène Trésore transnationale Granville a été mis à jour le 2026-03-12 par OTGTM BIT Granville