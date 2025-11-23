Ciné-débat Homelessly in love Ciné M Mourenx
Ciné-débat Homelessly in love Ciné M Mourenx dimanche 23 novembre 2025.
Ciné-débat Homelessly in love
Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Le documentaire Homelessly in love conte l’histoire de trois femmes sans-abri dans l’Amérique de Trump.
Emilie Pelissier, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité ; Emmanuelle Descoubès , directrice de l’association féministe Du coté des femmes ; Ariane Mohseni-Sadjadi et Lalita Clozel, les réalisatrices, seront présentes pour échanger avec le public. .
Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Ciné-débat Homelessly in love
German : Ciné-débat Homelessly in love
Italiano :
Espanol : Ciné-débat Homelessly in love
L’événement Ciné-débat Homelessly in love Mourenx a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Coeur de Béarn