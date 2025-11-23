Ciné-débat Homelessly in love Ciné M Mourenx

Ciné-débat Homelessly in love

Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Le documentaire Homelessly in love conte l’histoire de trois femmes sans-abri dans l’Amérique de Trump.

Emilie Pelissier, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité ; Emmanuelle Descoubès , directrice de l’association féministe Du coté des femmes ; Ariane Mohseni-Sadjadi et Lalita Clozel, les réalisatrices, seront présentes pour échanger avec le public. .

Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

