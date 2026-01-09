Ciné-Débat Hors-Piste LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Ciné-Débat Hors-Piste

Proposé par le Parc national des Pyrénées, en présence d’un garde-moniteur.

Sensation de liberté, d’évasion. Quand les skis flottent sur la neige, quand le piolet se plante dans la cascade de glace ou quand la voile du parapente te soulève… Tu penses être seul pour profiter de ces instants ! Mais savais-tu qu’ici, dans ces rochers où tout semble désert, des animaux se cachent et tentent de survivre ?

Bien loin des interdictions, l’idée du film est comment avoir une meilleure pratique de nos activités de plein air pour réduire notre impact ? Ouvre les yeux et découvre ces espèces invisibles, comprends-les et prends les informations utiles pour les appliquer dans ta pratique de la montagne. Laisse-toi emporter dans cette grande aventure de cinéma !

Cette projection gratuite sera suivie de l’intervention d’un garde du Parc national pour échanger avec toi sur les gestes à adopter afin de limiter le dérangement hivernal des espèces.

English :

Offered by the Pyrenees National Park, in the presence of a park ranger.

A feeling of freedom and escape. When the skis float on the snow, when the ice axe gets stuck in the icefall or when the paraglider lifts you up? You think you’re alone to enjoy these moments! But did you know that here, in these rocks where everything seems deserted, animals are hiding and trying to survive?

Far from prohibitions, the idea of the film is: how can we better practice our outdoor activities to reduce our impact? Open your eyes and discover these invisible species, understand them and take the useful information to apply them to your mountain activities. Let yourself be carried away by this great cinematic adventure!

This free screening will be followed by a talk by a National Park ranger on how to limit winter disturbance of species.

