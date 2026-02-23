Ciné-débat Il reste encore demain de Paola Cortellesi Neufchâteau

Ciné-débat Il reste encore demain de Paola Cortellesi

4 rue de la 1ère Armée Française Neufchâteau Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 19:30:00

fin : 2026-03-06 21:30:00

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la ligue des droits de l’Homme en partenariat avec Cinéo, propose un ciné-débat avec la projection du film Il reste encore demain .

Face à son mari autoritaire et violent, Delia ne trouve du réconfort qu’auprès de son amie Marisa, avec qui elle partage des moments de légèreté et des confidences intimes. Cependant, l’arrivée d’une lettre mystérieuse va tout bouleverser et pousser Delia à trouver le courage d’imaginer un avenir meilleur, et pas seulement pour elle-même.

Le débat sera mené par

– Nathalie MANGEOT, directrice du centre social de Contrexéville

– Amandine BEY, directrice du CIDFF* et Clémence PFRIMMER, phychologue au CIDFF*

– François-Xavier WEIN, avocat de la Ligue des Droits de l’Homme

(*Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles des Vosges)Tout public

4 rue de la 1ère Armée Française Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 78 80

