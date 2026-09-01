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AGENDA · Gournay-en-Bray

Ciné-Débat : « illettré » Gournay-en-Bray

vendredi 25 septembre 2026 · Gournay-en-Bray

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
6 Place nationale
Ville
76220 Gournay-en-Bray
Département
Seine-Maritime
Tarif

Gournay-en-Bray

Ciné-Débat : « illettré »

6 Place nationale Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Les Journées nationales d’actions contre l’illettrisme se déroulent du 8 septembre au 2 octobre.
La médiathèque Michel Bussi de Gournay-en-Bray et le cinéma Les Ecrans s’associent pour vous proposer un ciné-débat sur le film Illettré de Jean-Pierre Améris (2018). Il aura lieu le vendredi 25 septembre à 20h au cinéma Les Ecrans de Gournay-en-Bray.

Programme de la soirée :
• Accueil du public et présentation
• Projection de la vidéo réalisée par les jeunes des Pep76 – Initiative jeunes (c’est quoi l’illettrisme, impact sur l’insertion…)
• Le film sera Illettré de Jean-Pierre Améris.
• Débat et présentation du module Facile à lire de la médiathèque

Tarif : prix d’une entrée cinéma.   .

6 Place nationale Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 90 00 

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English : Ciné-Débat : « illettré »

L’événement Ciné-Débat : « illettré » Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray

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