CINE DEBAT « ILLETTRÉ »

Ciné-débat Illettrisme, en parler pour avancer avec la projection du film Illettré de Jean-Pierre Améris (2018)

et débat animé par Véronique Joulié, coordinatrice ANLCI Occitanie, Marie Haag et Dominique Jeux du CRIA 48.

Projection organisée par le Centre de Ressources Illettrisme et Apprentissage de la langue française 48 à l’occasion de la 12e édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme. .

Boulevard Lucien Arnault Mende 48000 Lozère Occitanie +33 044940110 contact@splcoeurlozere.fr

