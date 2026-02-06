Ciné-débat (in)action CPIE Saint-Martin-de-Seignanx

Ciné-débat (in)action

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Célia et Léo, un couple engagé, emmènent avec eux trois membres de leur famille pour renouer le

dialogue sur le climat, et comprendre comment passer à l’action de façon massive ! Un

documentaire d’une heure, positif et joyeux, qui nous embarque dans un roadtrip en train. La

diffusion sera suivie d’un temps d’échange avec les protagonistes.

RDV à 18h30

Participation libre.

Inscription obligatoire. .

CPIE 2028 Route d'Arremont Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

