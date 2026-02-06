Ciné-débat (in)action CPIE Saint-Martin-de-Seignanx
Ciné-débat (in)action CPIE Saint-Martin-de-Seignanx mardi 17 mars 2026.
Ciné-débat (in)action
CPIE 2028 Route d’Arremont Saint-Martin-de-Seignanx Landes


Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17

2026-03-17
Célia et Léo, un couple engagé, emmènent avec eux trois membres de leur famille pour renouer le
dialogue sur le climat, et comprendre comment passer à l’action de façon massive ! Un
documentaire d’une heure, positif et joyeux, qui nous embarque dans un roadtrip en train. La
diffusion sera suivie d’un temps d’échange avec les protagonistes.
RDV à 18h30
Participation libre.
Inscription obligatoire. .
CPIE 2028 Route d’Arremont Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 16 20 animation@cpie-seignanx.com
English : Ciné-débat (in)action
