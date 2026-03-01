CINÉ-DÉBAT India Song SEW Manufacture des tabacs Morlaix

CINÉ-DÉBAT India Song

SEW Manufacture des tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 20:15:00

fin : 2026-03-30 22:45:00

Date(s) :

2026-03-30

Dans le cadre du cycle Les femmes sont des réalisateur.ice.s comme les autres et à l’occasion des 30 ans de sa mort, le 30 mars, La Salamandre et l’annexe de la libraire Dialogues au SEW vous proposent une journée autour du cinéma de Marguerite Duras, en présence de Émilie Ollivier, auteure du livre Les chansons de Marguerite Duras à paraitre le 17 avril prochain.

Émilie Ollivier est écrivaine, chercheuse et docteure en littérature comparée. Ses recherches se concentrent sur les articulations entre littérature et musique ou littérature et théâtre. Elle a consacré plusieurs travaux de recherche à l’œuvre de Marguerite Duras dont Les Chansons de Marguerite Duras, paru le 20 mars aux éditions de La Variation.

20h15 PROJECTION DE INDIA SONG

SYNOPSIS

India Song de Marguerite Duras, adaptation de sa pièce de théâtre éponyme, elle-même inspirée de son roman Le Vice-Consul est une variation autour de l’histoire d’Anne-Marie Stretter, femme de l’ambassadeur de France à Calcutta, personnage central de son œuvre. Au cœur de cette variation, on retrouve une ritournelle entêtante, India Song composée par Carlos d’Alessio et inspirée du classique de jazz Blue Moon . Duras propose, avec ce film, une expérience désynchronisée qui permet de raconter l’impossibilité de l’amour. Le son, la musique, au cœur de l’intrigue, croisent les images sans jamais totalement s’y superposer. Ils jouent un rôle de commentaire de ce qui se déroule sous nos yeux dans un quasi huis-clos. .

SEW Manufacture des tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

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English : CINÉ-DÉBAT India Song

L’événement CINÉ-DÉBAT India Song Morlaix a été mis à jour le 2026-03-14 par OT BAIE DE MORLAIX