Ciné-débat JE était une autre Rue Docteur J. Chatard Cambo-les-Bains

Ciné-débat JE était une autre

Rue Docteur J. Chatard Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre.

Le film suit le parcours de sept femmes ayant vécu des violences conjugales, qui ont trouvé la force de s’extraire de l’emprise de leur ex-partenaire. Ces témoignages bouleversants, ceux de femmes ordinaires offrent une tribune rare pour parler de traumatismes, de souffrance et de résilience.

Débat et échanges avec des professionnels engagés

Tribunal Judiciaire de Bayonne Vice-Procureur et juriste spécialisée en violences intrafamiliales

Gendarmerie Adjudant-Chef et Commandant de brigade de proximité de Cambo, Maison de Protection des Familles de Pau

Centre Hospitalier Côte Basque médecin légiste et psychologue de l’unité de victimologie

CIDFF 64 juriste et militante

ACJPB intervenante socio-judiciaire

ALBA ATHERBEA coordinatrice et travailleuse sociale .

Rue Docteur J. Chatard Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 95 07

English : Ciné-débat JE était une autre

German : Ciné-débat JE était une autre

Italiano :

Espanol : Ciné-débat JE était une autre

L’événement Ciné-débat JE était une autre Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Cambo les Bains