Ciné-débat JE était une autre Rue Docteur J. Chatard Cambo-les-Bains
Ciné-débat JE était une autre Rue Docteur J. Chatard Cambo-les-Bains mardi 25 novembre 2025.
Ciné-débat JE était une autre
Rue Docteur J. Chatard Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre.
Le film suit le parcours de sept femmes ayant vécu des violences conjugales, qui ont trouvé la force de s’extraire de l’emprise de leur ex-partenaire. Ces témoignages bouleversants, ceux de femmes ordinaires offrent une tribune rare pour parler de traumatismes, de souffrance et de résilience.
Débat et échanges avec des professionnels engagés
Tribunal Judiciaire de Bayonne Vice-Procureur et juriste spécialisée en violences intrafamiliales
Gendarmerie Adjudant-Chef et Commandant de brigade de proximité de Cambo, Maison de Protection des Familles de Pau
Centre Hospitalier Côte Basque médecin légiste et psychologue de l’unité de victimologie
CIDFF 64 juriste et militante
ACJPB intervenante socio-judiciaire
ALBA ATHERBEA coordinatrice et travailleuse sociale .
Rue Docteur J. Chatard Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 95 07
English : Ciné-débat JE était une autre
German : Ciné-débat JE était une autre
Italiano :
Espanol : Ciné-débat JE était une autre
L’événement Ciné-débat JE était une autre Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Cambo les Bains