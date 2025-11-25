Ciné-Débat Je verrai toujours vos visages Forum des Marais Atlantiques Rochefort

Ciné-Débat Je verrai toujours vos visages

Forum des Marais Atlantiques 2 quai aux Vivres Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-11-25 18:00:00

fin : 2025-11-25 20:30:00

2025-11-25

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles.

Forum des Marais Atlantiques 2 quai aux Vivres Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

English : Film discussion: ‘I Will Always See Your Faces’

Since 2014, Restorative Justice in France has been offering victims and offenders the opportunity to engage in dialogue in secure settings, supervised by professionals and volunteers.

German : Filmdiskussion „Ich werde immer eure Gesichter sehen“

Seit 2014 bietet die Restorative Justice in Frankreich Opfern und Tätern von Straftaten die Möglichkeit, unter sicheren Bedingungen und unter Anleitung von Fachleuten und Freiwilligen miteinander ins Gespräch zu kommen.

Italiano :

Dal 2014, la giustizia riparativa in Francia offre alle vittime e agli autori di reati la possibilità di parlare tra loro in ambienti sicuri, sotto la supervisione di professionisti e volontari.

Espanol :

Desde 2014, la Justicia Restaurativa en Francia ofrece a víctimas y delincuentes la posibilidad de hablar entre sí en entornos seguros, supervisados por profesionales y voluntarios.

