Ciné-débat JEUNES MÈRES en partenariat avec le Club Soroptimist Cinéma Le Navire Valence

Ciné-débat JEUNES MÈRES en partenariat avec le Club Soroptimist

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 20:00:00

fin : 2025-11-26 23:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Soirée contre les violences faites aux femmes. Le film sera suivi d’un débat animé par Dr Hamida MECHAOUI (chirurgienne généraliste), Armelle VAUTROT (thérapeute), Cécile FULCHIRON (CIDFF) et Laurine FRAISSE (intervenante sociale Commissariat de Valence).

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

An evening to combat violence against women. The film will be followed by a discussion moderated by Dr Hamida MECHAOUI (general surgeon), Armelle VAUTROT (therapist), Cécile FULCHIRON (CIDFF) and Laurine FRAISSE (social worker, Valence police station).

German :

Abendveranstaltung gegen Gewalt gegen Frauen. Im Anschluss an den Film findet eine Debatte statt, die von Dr. Hamida MECHAOUI (Allgemeinchirurgin), Armelle VAUTROT (Therapeutin), Cécile FULCHIRON (CIDFF) und Laurine FRAISSE (Sozialarbeiterin Kommissariat Valence) geleitet wird.

Italiano :

Una serata per combattere la violenza contro le donne. Il film sarà seguito da un dibattito condotto dalla dottoressa Hamida MECHAOUI (chirurgo generale), Armelle VAUTROT (terapeuta), Cécile FULCHIRON (CIDFF) e Laurine FRAISSE (assistente sociale, commissariato di Valence).

Espanol :

Una velada para combatir la violencia contra las mujeres. La película irá seguida de un debate dirigido por la doctora Hamida MECHAOUI (cirujana general), Armelle VAUTROT (terapeuta), Cécile FULCHIRON (CIDFF) y Laurine FRAISSE (trabajadora social, comisaría de Valence).

