Ciné-Débat La Belle Équipe Julien Duvivier Caméo commanderie Nancy

Un cycle de ciné-débat vous est proposé en collaboration avec le cinéma Caméo Commanderie dans le cadre de l’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne .

En présence de Laurent Veray, historien du cinéma, professeur à l’Université Sorbonne-Nouvelle, en partenariat avec l’association Histoire d’en parler.Adultes

English :

A cycle of film-debates is offered in collaboration with the Caméo Commanderie cinema as part of the Nancy 1925. An experience of modern life .

In the presence of Laurent Veray, film historian and professor at Sorbonne-Nouvelle University, in partnership with the association Histoire d’en parler.

German :

In Zusammenarbeit mit dem Kino Cameo Commanderie wird Ihnen eine Reihe von Filmgesprächen im Rahmen der Ausstellung Nancy 1925. Eine Erfahrung des modernen Lebens statt.

In Anwesenheit von Laurent Veray, Filmhistoriker, Professor an der Universität Sorbonne-Nouvelle, in Partnerschaft mit dem Verein Histoire d’en parler.

Italiano :

Una serie di film-dibattito è organizzata in collaborazione con il cinema Caméo Commanderie nell’ambito di Nancy 1925. Un’esperienza di vita moderna .

Alla presenza di Laurent Veray, storico del cinema e professore all’Università Sorbona-Nouvelle, in collaborazione con l’associazione Histoire d’en parler.

Espanol :

En el marco de la exposición Nancy 1925. Una experiencia de vida moderna .

Con la presencia de Laurent Veray, historiador del cine y profesor de la Universidad Sorbona Nueva, en colaboración con la asociación Histoire d’en parler.

