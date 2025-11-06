Ciné débat

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

2025-11-06 20:30:00

2025-11-06

Plus qu’un film, une conversation ! Prolongez l’expérience de la toile à la discussion lors de notre soirée ciné-débat au cinéma Jeanne d’Arc à la Bernerie-en-Retz.

Rendez- vous au cinéma pour la projection, en VO, du film From Ground Zero suivie d’une soirée débat avec l’AFPS44 du Pays de Retz.

Le film From présente un visage de Gaza filmé par les Gazaouis eux-mêmes de novembre 2023 à janvier 2024. Le film est composé de saynètes courtes montrant tous les aspects de la vie à Gaza.

Il sera suivi d’un débat sur la Palestine d’aujourd’hui et les perspectives envisageables pour vivre en paix.

rue de la mer La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire association.cinemajeannedarc@sfr.fr

English :

More than a film, a conversation! Extend your experience of the web to a discussion during our evening film-debate at the Jeanne d’Arc cinema in La Bernerie-en-Retz.

German :

Mehr als ein Film, ein Gespräch! Verlängern Sie das Leinwanderlebnis auf eine Diskussion bei unserem Film- und Diskussionsabend im Kino Jeanne d’Arc in La Bernerie-en-Retz.

Italiano :

Più che un film, una conversazione! Estendete la vostra esperienza del web a una discussione in occasione del nostro film-dibattito serale al cinema Jeanne d’Arc di La Bernerie-en-Retz.

Espanol :

Más que una película, ¡una conversación! Amplíe su experiencia de la web a un debate en nuestro cine-debate nocturno en el cine Jeanne d’Arc de La Bernerie-en-Retz.

