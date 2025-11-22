Ciné débat La Bernerie-en-Retz
Ciné débat La Bernerie-en-Retz samedi 22 novembre 2025.
Ciné débat
rue de la mer La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Plus qu’un film, une conversation ! Prolongez l’expérience de la toile à la discussion lors de notre soirée ciné-débat au cinéma Jeanne d’Arc à la Bernerie-en-Retz.
Rendez-vous au Cinéma pour la projection du film Leurs champs du coeur suivie d’un débat passionnant.
19h: Rencontre, librairie, grignotages autour d’un verre.
20h30 Projection du film suivi d’un temps d’échanges.
rue de la mer La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire association.cinemajeannedarc@sfr.fr
English :
More than a film, a conversation! Extend your experience of the web to a discussion during our evening film-debate at the Jeanne d’Arc cinema in La Bernerie-en-Retz.
German :
Mehr als ein Film, ein Gespräch! Verlängern Sie das Leinwanderlebnis auf eine Diskussion bei unserem Film- und Diskussionsabend im Kino Jeanne d’Arc in La Bernerie-en-Retz.
Italiano :
Più che un film, una conversazione! Estendete la vostra esperienza del web a una discussione in occasione del nostro film-dibattito serale al cinema Jeanne d’Arc di La Bernerie-en-Retz.
Espanol :
Más que una película, ¡una conversación! Amplíe su experiencia de la web a un debate en nuestro cine-debate nocturno en el cine Jeanne d’Arc de La Bernerie-en-Retz.
