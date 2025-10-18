Ciné-débat » La Cité des Castors » par Fabrice Marache L’Alpha – Médiathèque de GrandAngoulême Angoulême

Ciné-débat » La Cité des Castors » par Fabrice Marache Samedi 18 octobre, 17h30 L’Alpha – Médiathèque de GrandAngoulême Charente

Gratuit.

Début : 2025-10-18T17:30 – 2025-10-18T19:30

Fin : 2025-10-18T17:30 – 2025-10-18T19:30

Mémoire d’un quartier ouvrier : les lotissements Castors en Angoumois

Après la Seconde Guerre mondiale, des familles ouvrières s’organisent en groupes d’auto-construction pour bâtir leur propre cité. En 2025, que reste-t-il de cet héritage collectif et solidaire ?

La projection de ce documentaire sera précédée d’une rencontre avec Laetitia Copin-Merlet, directrice du Pays d’Art et d’Histoire de GrandAngoulême, qui proposera un éclairage sur « Les lotissements Castors en Angoumois : un exemple d’auto-construction dans les années 1950-1960 ».

La séance se poursuivra par un temps d’échanges avec le public, animé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).

Un moment de transmission et de réflexion sur la construction collective, l’histoire ouvrière et l’évolution du paysage urbain.

L’Alpha – Médiathèque de GrandAngoulême 1 Rue Coulomb, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine L’Alpha – Médiathèque du GrandAngoulême est un lieu culturel emblématique situé à l’entrée d’Angoulême. Imaginé par l’architecte Françoise Raynaud, le bâtiment en forme de lettre « A » offre une silhouette contemporaine et ouverte sur la ville, avec ses volumes superposés et ses vastes baies vitrées.

Véritable « troisième lieu », L’Alpha propose une expérience unique mêlant lecture, création, détente et rencontres. Ses espaces sont organisés en trois grands « mondes » thématiques : Imaginer, Créer, Comprendre.

La médiathèque accueille tout au long de l’année des expositions, concerts, conférences et ateliers, favorisant le lien entre culture, territoire et innovation. Accessible à tous et pensé pour la mixité des publics, L’Alpha est aussi un lieu d’expérimentations culturelles et sonores, idéal pour accueillir des événements créatifs et immersifs.

© l’atelier documentaire