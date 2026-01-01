Ciné-débat La discrimination et la radicalisation dans le sport Espace Stéphane Hessel Nevers

Ciné-débat La discrimination et la radicalisation dans le sport

Espace Stéphane Hessel 20 Rue Henri Fraisot Nevers Nièvre

La soirée ciné débat a lieu mardi 20 janvier à 18h30 à l’ESGO à Nevers.

Cette soirée sera animée par les intervenants prévus initialement, en présence de Mireille PÉQUIGNOT, Présidente fondatrice de Halte discrimination BFC et de la réalisatrice du film Sportives le parcours médiatique des combattantes , Marie LOPEZ VIVANCO. .

Espace Stéphane Hessel 20 Rue Henri Fraisot Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cdossante58@gmail.com

