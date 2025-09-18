Ciné-débat La famille face aux défis du grand âge Film Les souvenirs de Jean Paul Rouve Pont-l’Évêque

Ciné-débat La famille face aux défis du grand âge Film Les souvenirs de Jean Paul Rouve Pont-l'Évêque jeudi 18 septembre 2025.

Ciné-débat La famille face aux défis du grand âge Film Les souvenirs de Jean Paul Rouve

Place Robert de Flers Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-09-18 14:00:00

fin : 2025-09-18 17:00:00

2025-09-18

1 personne sur 5 est aidante, soit 9 3 millions de Français BVA 2022 Baromètre des aidants

BVA/Fondation APRIL Avancées et perspectives Une grande partie de ces aidants assume cette

responsabilité en parallèle de leur vie professionnelle et personnelle

Si le rôle des aidants est de mieux en mieux intégré par la société, il est encore trop souvent imperceptible, y compris pour les aidants eux mêmes Est considéré comme proche aidant toute personne qui entretient des liens étroits et stables et vient en aide de manière fréquente et régulière à une personne âgée ou en situation de handicap Le proche aidant peut être un membre de la famille ( enfant, frère, sœur ou un membre de l’entourage voisin )

L’aidant peut être amené à accomplir des tâches variées soutien psychologique, maintien de la vie sociale, aide administrative, aide aux déplacements, courses, préparation des repas, entretien du logement et du linge, soins d’hygiène, garde malade, mise en place d’aides professionnelles et coordination des intervenants Lorsque son proche n’est plus en mesure de le faire lui même, l’aidant est souvent amené à prendre des décisions permettant de garantir sa sécurité et effectue les démarches afférentes.

Cette implication retentit non seulement sur la vie et la santé des aidants mais elle chamboule également l’équilibre de la famille et le rôle de chacun en son sein En premier lieu, celui de la personne concernée elle même, qui outre la perte d’autonomie fonctionnelle, perd aussi de son autonomie décisionnelle au profit de ses proches Celui également des

différents membres de la famille ( enfants La redistribution des rôles intrafamiliaux n’est pas sans générer des tensions, des litiges voire des conflits.

Objectifs du ciné débat

• Interroger la place de chacun (personne âgée elle même, famille, entourage, professionnels, élus, bénévoles dans l’accompagnement des personnes âgées fragiles

• Favoriser les échanges entre les participants

• Répondre aux questions du public

• Informer sur les dispositifs pouvant aider et accompagner les personnes âgées et les familles, dont notamment la médiation familiale

Déroulé de l’action

14 h 00 Accueil du public

14 h 15 Discours d’introduction par Monsieur Yves Deshayes conseiller départemental

du canton de Pont l’Évêque

14 h 30 Projection du film Les souvenirs de Jean Paul Rouve

Synopsis

Romain a 23 ans Il aimerait être écrivain mais, pour l’instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel Son père a 62 ans Il part à la retraite et fait semblant de s’en foutre Son colocataire a 24 ans Il ne pense qu’à une chose séduire une fille, n’importe laquelle et par tous les moyens Sa grand mère a 85 ans Elle se retrouve en maison de retraite et se demande ce qu’elle fait avec tous ces vieux. Un jour son père débarque en catastrophe Sa grand mère a disparu Elle s’est évadée en quelque sorte Romain part à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs.

16 h 05 Débat

Suivi de la présentation de la médiation familiale par Sandrine BOSSE LEVESQUE et Carole ROPERT

Gratuit > Réservation par téléphone au 02 14 47 54 94 .

Place Robert de Flers Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 14 47 54 94 mylene.vallee@calvados.fr

