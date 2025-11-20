Ciné-débat La ferme derrières chez moi Cinéma Le Navire Valence
Ciné-débat La ferme derrières chez moi Cinéma Le Navire Valence jeudi 20 novembre 2025.
Ciné-débat La ferme derrières chez moi
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Sur justificatifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Séance organisée dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, autour du thème griculture durable et organisation collective. En partenariat avec Initiactive 26-07. Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.
.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
Session organized as part of the Social and Solidarity Economy Month, on the theme of sustainable agriculture and collective organization. In partnership with Initiactive 26-07. Pre-sale at reception or on the Le Navire website.
German :
Im Rahmen des Monats der Sozial- und Solidarökonomie organisierte Veranstaltung zum Thema: Nachhaltige Landwirtschaft und kollektive Organisation. In Partnerschaft mit Initiactive 26-07. Vorverkauf an der Rezeption oder auf der Website von Le Navire.
Italiano :
Sessione organizzata nell’ambito del Mese dell’economia sociale e solidale, sul tema dell’agricoltura sostenibile e dell’organizzazione collettiva. In collaborazione con Initiactive 26-07. Prevendita alla reception o sul sito web di Le Navire.
Espanol :
Sesión organizada en el marco del Mes de la Economía Social y Solidaria, sobre el tema de la agricultura sostenible y la organización colectiva. En colaboración con Initiactive 26-07. Venta anticipada en recepción o en la página web de Le Navire.
L’événement Ciné-débat La ferme derrières chez moi Valence a été mis à jour le 2025-11-08 par Valence Romans Tourisme