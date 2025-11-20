Ciné-débat La ferme derrières chez moi Cinéma Le Navire Valence

Ciné-débat La ferme derrières chez moi

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Sur justificatifs

Début : 2025-11-20 20:00:00

2025-11-20

Séance organisée dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, autour du thème griculture durable et organisation collective. En partenariat avec Initiactive 26-07. Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

Session organized as part of the Social and Solidarity Economy Month, on the theme of sustainable agriculture and collective organization. In partnership with Initiactive 26-07. Pre-sale at reception or on the Le Navire website.

German :

Im Rahmen des Monats der Sozial- und Solidarökonomie organisierte Veranstaltung zum Thema: Nachhaltige Landwirtschaft und kollektive Organisation. In Partnerschaft mit Initiactive 26-07. Vorverkauf an der Rezeption oder auf der Website von Le Navire.

Italiano :

Sessione organizzata nell’ambito del Mese dell’economia sociale e solidale, sul tema dell’agricoltura sostenibile e dell’organizzazione collettiva. In collaborazione con Initiactive 26-07. Prevendita alla reception o sul sito web di Le Navire.

Espanol :

Sesión organizada en el marco del Mes de la Economía Social y Solidaria, sobre el tema de la agricultura sostenible y la organización colectiva. En colaboración con Initiactive 26-07. Venta anticipada en recepción o en la página web de Le Navire.

