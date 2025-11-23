Ciné-débat La ferme des Bertrand de GIlles PERRET Douelle

Ciné-débat La ferme des Bertrand de GIlles PERRET

50 ans dans la vie d’une ferme… Haute Savoie, 1972 la ferme des Bertrand, exploitation laitière d’une centaine de bêtes tenue par trois frères célibataires, est filmée pour la première fois

50 ans dans la vie d’une ferme… Haute Savoie, 1972 la ferme des Bertrand, exploitation laitière d’une centaine de bêtes tenue par trois frères célibataires, est filmée pour la première fois. En voisin, le réalisateur Gilles Perret leur consacre en 1997 son premier film, alors que les trois agriculteurs sont en train de transmettre la ferme à leur neveu Patrick et sa femme Hélène. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, le réalisateur-voisin reprend la caméra pour accompagner Hélène qui, à son tour, va passer la main. A travers la parole et les gestes des personnes qui se sont succédé, le film dévoile des parcours de vie bouleversants où travail et transmission occupent une place centrale une histoire à la fois intime, sociale et économique de notre monde paysan. .

50 years in the life of a farm? Haute Savoie, 1972: the Bertrand farm, a hundred-animal dairy run by three single brothers, is filmed for the first time

50 Jahre im Leben eines Bauernhofs? Hochsavoyen, 1972: Der Hof der Bertrands, ein Milchviehbetrieb mit 100 Tieren, der von drei unverheirateten Brüdern geführt wird, wird zum ersten Mal gefilmt

50 anni di vita di una fattoria? Alta Savoia, 1972: la fattoria Bertrand, un allevamento di un centinaio di capi di bestiame gestito da tre fratelli single, viene filmata per la prima volta

50 años en la vida de una granja? Alta Saboya, 1972: se filma por primera vez la granja Bertrand, una explotación lechera con un centenar de cabezas de ganado regentada por tres hermanos solteros

