Ciné débat « La Fleur de Buriti », Cinéma Jean Marais à Aucamville, Aucamville

Ciné débat « La Fleur de Buriti » Jeudi 16 avril, 20h00 Cinéma Jean Marais à Aucamville Haute-Garonne

Tarif plein : 7,20, tarif réduit : 5,50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T23:00:00+02:00

Projection La Fleur de Buriti de João Salaviza et Renée Nader Messora ;

La projection sera suivie d’un échange avec un scientifique.

Une plongée au cœur de la forêt brésilienne, dans une famille Krahô. A travers les yeux de sa fille, le père va parcourir trois époques de l’histoire de son peuple indigène. Persécutés, mais guidés par leurs rites ancestraux, leur amour de la nature et leur combat pour préserver leur liberté, ils n’ont de cesse d’inventer de nouvelles formes de résistance.

« La Fleur de Buriti raconte avec une poésie, une délicatesse et une beauté folles, le quotidien d’une communauté autochtone, tout en se référant à leur histoire depuis les années 40. » Ouest France

Intervenant : Paul Codjia, anthropologue, chercheur associé au LISST (UT2J) et spécialiste des mouvements politiques des peuples autochtones d’Amazonie

Partenaire : Aucamville

Date et horaire :

16 avril de 20h à 23h

+ d’infos :

tout public

tarif plein : 7,20, tarif réduit : 5,50

entrée libre dans la limite des places disponibles

lieu : cinéma Jean Marais à Aucamville

Cinéma Jean Marais à Aucamville 8 Rue des Écoles, Aucamville Aucamville 31140 Haute-Garonne Occitanie

Projection du film « La Fleur de Buriti », suivi d’un échange l’anthropologue Paul Codjia, au cinéma Jean Marais d’Aucamville. hlm rencontre

© KARO FILMES, ENTRE FILMES, 2023