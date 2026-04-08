CINÉ DÉBAT >>> LA GUERRE DES PRIX, La Comète, Châlons-en-Champagne

CINÉ DÉBAT >>> LA GUERRE DES PRIX Mercredi 8 avril, 20h15 La Comète Marne

Tarif normal : 7,50€ / Tarif réduit : 5,50€ / Tarif -14ans : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T20:15:00+02:00 – 2026-04-08T21:59:00+02:00

Fin : 2026-04-08T20:15:00+02:00 – 2026-04-08T21:59:00+02:00

De Anthony Dechaux | 2026 | France | 1h36 | VF

Avec Ana Girardot, Olivier Gourmet, Julien Frison

Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché, se voit propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d’y défendre la filière bio et locale. Alors qu’elle fait équipe avec un négociateur aux méthodes redoutables, elle va devoir se battre pour faire exister ses convictions au sein d’un système impitoyable.

À la fois politique et incarné, La Guerre des Prix fascine autant qu’il informe.

CINÉ DÉBAT LE MERCREDI 08 AVRIL À 20H15 : séance suivie d’un échange avec Cloé Verstraete et Stéphane MAINSANT de la CIVAM de l’Oasis (Association agricole à Châlons-en-Champagne)

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/1010?showId=3640 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@la-comete.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326695099 »}]

Suivi d’un échange avec Cloé Verstraete et Stéphane Maniant de la CIVAM de l’Oasis (Association agricole à Châlons-en-Champagne) La Comète LA GUERRE DES PRIX