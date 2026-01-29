L’Université Paris Cité poursuit Les Rencontres d’UPCité, un cycle d’événements en trois formats — Arts et Sciences, Ciné-débat et 13 minutes — destiné au grand public et consacré à la réflexion sur les grands défis contemporains.

La haine blanche – Extrême-droite : le réseau

Depuis la fin du XXe siècle, le terrorisme d’extrême droite ne cesse de se structurer et de faire des victimes à travers le monde. Cette série documentaire, du réalisateur Dirk Laabs, explore cette violence raciste à travers des témoignages forts de victimes, de repentis et d’enquêteurs sur quatre continents.

Intervenant

Elyamine Settoul , sociologue et auteur de l’ouvrage Suprémaciste – Anatomie d’un parcours d’ultradroite

Elyamine Settoul est maître de conférences et spécialiste de la sociologie du milieu militaire, des questions d’ethnicité, d’immigration, de discriminations, des phénomènes de radicalisation et de l’espace MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient). Il enseigne à Sciences Po Paris et au Conservatoire national des arts et métiers, et est l’auteur de nombreux articles et ouvrages, dont Suprémaciste. Anatomie d’un parcours d’ultra droite (Université Paris Cité Éditions), la première enquête ethnographique sur une mouvance d’ultra droite.

Animateur

Quentin Lazzarotto, réalisateur et animateur d’événements scientifiques



Féru de sciences et de cinéma, Quentin Lazzarotto se consacre à la diffusion des sciences au grand public et explore le monde scientifique avec sa caméra. En 2022, il co-fonde la société Good To Know Studio, dans le but de renouveler l’approche audiovisuelle de la vulgarisation scientifique. Auteur des livres Dingue de maths, et Astronomie, les grands défis aux éditions EPA-Hachette, il programme des projections-débats et anime des tables rondes pour explorer les connaissances et les rêves scientifiques.

Le 17 février 2026, ne manquez pas le premier ciné-débat de l’année avec le documentaire La Haine Blanche – l’Extrême-droite : le réseau de Dirk Laabs. La projection sera suivie d’un échange captivant avec Elyamine Settoul, sociologue et auteur de l’ouvrage Suprémaciste – Anatomie d’un parcours d’ultradroite.

Le mardi 17 février 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Amphi Buffon 15, rue Hélène Brion 75013 Paris



