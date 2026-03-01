Ciné-débat La maison des femmes Place de l’Église Callac

Ciné-débat La maison des femmes

Place de l’Église Cinéma La Belle Equipe Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Venez assister à une soirée pour découvrir et discuter des enjeux sociaux autour de la solidarité et de l’accompagnement des femmes à travers la projection du film La Maison des femmes . Échanges avec l’intervenante social en gendarmerie et le service Avec Elles de la Maison de l’Argoat. .

Place de l’Église Cinéma La Belle Equipe Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Ciné-débat La maison des femmes Callac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol