Ciné-débat La maison des femmes Place de l’Église Callac
Ciné-débat La maison des femmes Place de l’Église Callac mardi 24 mars 2026.
Ciné-débat La maison des femmes
Place de l’Église Cinéma La Belle Equipe Callac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 20:30:00
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
Venez assister à une soirée pour découvrir et discuter des enjeux sociaux autour de la solidarité et de l’accompagnement des femmes à travers la projection du film La Maison des femmes . Échanges avec l’intervenante social en gendarmerie et le service Avec Elles de la Maison de l’Argoat. .
Place de l’Église Cinéma La Belle Equipe Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Ciné-débat La maison des femmes Callac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol