Ciné-débat La maison des femmes Cinéma le Foyer Parthenay

Ciné-débat La maison des femmes

Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Le Cinéma Le Foyer Parthenay et l’Association Vibrons à l’Unisson, vous invitent à une soirée ciné-débat dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

Projection de La Maison des femmes,

un film de Mélisa Godet, porté par Karin Viard, Laetitia Dosch, Oulaya Amamra et Eye Haïdara.

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction.

La projection sera suivie d’un échange avec l’association Vibrons à l’Unisson (Kathleen Biaz, formatrice et accompagnatrice, et Jean-Charles Dixneuf, psychopraticien). Un rendez-vous pour se retrouver, discuter et sensibiliser aux enjeux qui nous entourent.

Un long-métrage fort, porteur de solutions et d’optimisme, qui ne laisse personne indifférent. .

Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30

