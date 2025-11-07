Ciné-débat La Manche, une mer en partage en présence du réalisateur Le Select, Cinéma Granville Granville

Ciné-débat La Manche, une mer en partage en présence du réalisateur

Le Select, Cinéma Granville 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 23:00:00

Date(s) :

2025-11-07

CINÉ-DÉBAT: LA MANCHE, UNE MER EN PARTAGE

Rendez-vous Vendredi 7 novembre à 20h00

La séance se fera en présence du réalisateur Franck Sanson

Les dauphins sont un emblème vivant de la vitalité de nos océans.

Entre la France et l’Angleterre, la mer de la Manche est soumise à d’importantes pressions dues aux activités humaines. Dans cette mer où le trafic maritime est intense, les dauphins ont su étonnamment trouver des espaces où s’épanouir.

Film soutenu à la production par la Région Normandie en partenariat avec le CNC et en association avec Normandie Images.

Tarif unique 5€50 .

Le Select, Cinéma Granville 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

English : Ciné-débat La Manche, une mer en partage en présence du réalisateur

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné-débat La Manche, une mer en partage en présence du réalisateur Granville a été mis à jour le 2025-10-31 par OTGTM BIT Granville