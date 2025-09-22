CINE-DEBAT LA NOUVELLE AVENTURE MOBILE Cinéma Le Vox Mayenne

Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne Mayenne

Début : 2025-09-22 20:00:00

2025-09-22

Mayenne Communauté et le GAL Haute Mayenne vous invitent à un ciné débat au cinéma le Vox à Mayenne le lundi 22/09 à 20h autour de la projection du film « La Nouvelle Aventure Mobile ».

e film documentaire retrace le périple de 3000 km de Jérôme Zindy en véhicule intermédiaire à la rencontre des pionnier(e)s d’une mobilité plus durable et « made in France ».

La projection d’environ 1h sera suivie d’une rencontre avec des usagers, des constructeurs, des chercheurs qui travaillent déjà sur ces véhicules intermédiaires, certains modèles de véhicules seront également présents devant le cinéma.

Ces véhicules sont dits « intermédiaires » entre la voiture et le vélo car ils sont moins lourds et consommateurs de ressources qu’une voiture, tout en étant plus rapides, plus autonomes et plus fonctionnels qu’un vélo à assistance électrique. .

Mayenne Communauté and the GAL Haute Mayenne invite you to a film debate at the Vox cinema in Mayenne on Monday 22/09 at 8pm, with a screening of the film « La Nouvelle Aventure Mobile ».

Mayenne Communauté und die LAG Haute Mayenne laden Sie am Montag, den 22.09. um 20 Uhr zu einer Filmdebatte im Kino le Vox in Mayenne ein, bei der der Film « La Nouvelle Aventure Mobile » gezeigt wird.

Mayenne Communauté e il GAL Haute Mayenne vi invitano a un dibattito cinematografico presso il cinema Vox di Mayenne lunedì 22/09 alle 20:00 in occasione della proiezione del film « La Nouvelle Aventure Mobile ».

Mayenne Communauté y el GAL Haute Mayenne le invitan a un cine-debate en el cine Vox de Mayenne el lunes 22/09 a las 20.00 h en torno a la proyección de la película « La Nouvelle Aventure Mobile ».

