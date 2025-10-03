Ciné-débat « La nouvelle aventure mobile » TARBES Tarbes

TARBES 5 Bd du Martinet Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03 21:00:00

2025-10-03

Pas envie de prendre sa voiture tous les jours pour aller au travail mais impossible de prendre le bus (arrêt trop loin, pas assez d’horaires proposés) ou le vélo (trop loin, trop dangereux) ?

Et si on vous proposait de découvrir les VÉLIS ? Ce sont des VÉhicules Légers Intermédiaires entre le vélo et la voiture.

Animation du ciné-débat par Frédéric Héran, économiste des transports et professeur émérite à l’université de Lille.

Co-organisation avec le tiers lieu Le lien à Ibos.

AU PROGRAMME

– 18h RDV à la Bourse du Travail de Tarbes avec découverte de plusieurs VÉLIS

– 18h30 début de la projection du film La Nouvelle Aventure Mobile

– 19h30 débat

Prix libre pour couvrir les frais engendrés par l’organisation. Vous pouvez donner si vous souhaitez et êtes en mesure de nous soutenir !

English :

Don’t feel like taking the car to work every day, but can’t take the bus (stop too far away, not enough timetables on offer) or the bike (too far, too dangerous)?

How about discovering VÉLIS? These are intermediate light vehicles, somewhere between a bicycle and a car.

Moderated by Frédéric Héran, transport economist and Professor Emeritus at the University of Lille.

Co-organized with Le Lien, a third-party space in Ibos.

ON THE PROGRAM

– 6:00 pm: Meet at the Tarbes Bourse du Travail, where you’ll discover several VÉLIS

– 6:30pm: start of the film screening of La Nouvelle Aventure Mobile

– 7:30pm: debate

Free admission to cover organizational costs. You can donate if you wish and are able to support us!

> More info: see website (Contact block)

German :

Keine Lust, jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, aber keine Möglichkeit, den Bus (Haltestelle zu weit weg, nicht genügend Fahrpläne angeboten) oder das Fahrrad (zu weit weg, zu gefährlich) zu nehmen?

Wie wäre es, wenn wir Ihnen vorschlagen, VÉLIS zu entdecken? Das sind leichte Zwischenfahrzeuge (VÉhicules Légers Intermédiaires): zwischen dem Fahrrad und dem Auto.

Moderation der Filmdebatte durch Frédéric Héran, Verkehrsökonom und emeritierter Professor an der Universität Lille.

Co-Organisation mit dem Drittort Le lien in Ibos.

AU PROGRAMM

– 18 Uhr: Treffpunkt an der Bourse du Travail in Tarbes mit Entdeckung mehrerer VÉLIS

– 18.30 Uhr: Beginn der Vorführung des Films La Nouvelle Aventure Mobile

– 19.30 Uhr: Debatte

Freier Preis zur Deckung der durch die Organisation entstehenden Kosten. Sie können spenden, wenn Sie möchten und in der Lage sind, uns zu unterstützen!

> Weitere Informationen: siehe Website (Block Kontaktdaten)

Italiano :

Non avete voglia di prendere l’auto per andare al lavoro ogni giorno, ma non potete prendere l’autobus (fermata troppo lontana, orari insufficienti) o la bicicletta (troppo lontano, troppo pericoloso)?

Che ne dite di scoprire VÉLIS? Si tratta di veicoli leggeri intermedi, a metà strada tra una bicicletta e un’automobile.

Moderato da Frédéric Héran, economista dei trasporti e professore emerito dell’Università di Lille.

Organizzato in collaborazione con il caffè Le Lien di Ibos.

IN PROGRAMMA

– ore 18.00: Incontro alla Bourse du Travail di Tarbes, con la possibilità di vedere diversi VÉLIS

– 18.30: Inizio della proiezione del film La Nouvelle Aventure Mobile

– 19.30: Dibattito

Ingresso libero per coprire i costi organizzativi. Se lo desiderate e siete in grado di sostenerci, potete fare una donazione!

> Per saperne di più: vedi sito web (blocco contatti)

Espanol :

¿No le apetece coger el coche para ir a trabajar todos los días, pero no puede coger el autobús (parada demasiado lejos, oferta de horarios insuficiente) o la bicicleta (demasiado lejos, demasiado peligroso)?

¿Qué le parece descubrir los VÉLIS? Se trata de vehículos ligeros intermedios, a medio camino entre la bicicleta y el coche.

Moderado por Frédéric Héran, economista del transporte y profesor emérito de la Universidad de Lille.

Coorganizado con el café Le Lien de Ibos.

EN EL PROGRAMA

– 18.00 h: Encuentro en la Bourse du Travail de Tarbes, con posibilidad de ver varios VÉLIS

– 18.30 h: Comienzo de la proyección de la película La Nouvelle Aventure Mobile

– 19.30 h: Debate

Entrada gratuita para cubrir los gastos de organización. Si lo desea, puede hacer un donativo para ayudarnos

> Más información: consulte el sitio web (Bloque de datos de contacto)

