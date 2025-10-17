Ciné débat La part des autres Les Hauts Parleurs Villefranche-de-Rouergue

Ciné débat La part des autres Les Hauts Parleurs

34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Vendredi 2025-10-17

2025-10-17

Ciné débat sur les questions d’alimentation et d’agriculture. La projection du film sera suivie d’un débat/échange. La soirée se poursuivra par un pique-nique paysan (Auberge Espagnole).

Notre collectif pour la promotion de la SSA (Sécurité Sociale de l’Alimentation) sur le Villefranchois anime un rendez-vous régulier pour parler des questions d’alimentation et d’agriculture.



Pour cette seconde édition, nous vous proposons une rencontre le vendredi 17 octobre à 18h30 pour une projection du film La Part des Autres au café associatif Les Hauts Parleurs à Villefranche de Rouergue.



La projection du film sera suivie d’un débat/échange. La soirée se poursuivra par un pique-nique paysan (Auberge Espagnole).



A bientôt !



Synopsis La part des autres” pose un regard sur l’appauvrissement tant des producteurs que des consommateurs et interroge les conditions d’un accès digne pour tous à une alimentation de qualité et durable. Il est un outil pour animer le débat. Les pieds dans les champs céréaliers de Quentin ou la garrigue de Nathalie, au détour d’une discussion sur la bonne nourriture avec David, dans le quartier de Keredern à Brest ou auprès des bénévoles et dans les files d’attentes de l’aide alimentaire, La Part des autres pose le regard sur une multitude de situations vécues. Ces situations réunies permettent de questionner le système agricole dans son ensemble, jusqu’à imaginer une sécurité sociale de l’alimentation… .

34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 9 80 90 73 09 hautsparleurs.asso@gmail.com

English :

Film debate on food and agriculture issues. The film screening will be followed by a debate/exchange. The evening will continue with a peasant picnic (Auberge Espagnole).

German :

Filmgespräch über Fragen der Ernährung und der Landwirtschaft. Im Anschluss an die Filmvorführung findet eine Diskussion/Austausch statt. Der Abend wird mit einem Bauernpicknick (Auberge Espagnole) fortgesetzt.

Italiano :

Dibattito cinematografico su cibo e agricoltura. La proiezione del film sarà seguita da un dibattito e da una discussione. La serata proseguirà con un picnic contadino (Auberge Espagnole).

Espanol :

Debate cinematográfico sobre alimentación y agricultura. La proyección irá seguida de un debate y una discusión. La velada continuará con un picnic de agricultores (Auberge Espagnole).

