Ciné-Débat : La Petite étincelle, Le Star, Strasbourg

Ciné-Débat : La Petite étincelle Mardi 17 février, 20h15 Le Star

Début : 2026-02-17T20:15:00+01:00 – 2026-02-17T21:32:00+01:00

Fin : 2026-02-17T20:15:00+01:00 – 2026-02-17T21:32:00+01:00

un film de Simone Fluhr et Daniel Coche, 57′

Pionnière de l’écologie, Solange Fernex est un des chaînons manquants de l’histoire de l’écoféminisme français. Elle a milité pour la sauvegarde de la biodiversité en Alsace, contre l’installation d’usines chimiques et de centrales nucléaires.

Séance proposée par l’association A livre ouvert/wie ein offenes Buch en partenariat avec Alsace Nature et la Cinémathèque MIRA de Strasbourg, à l’occasion de la sortie du livre « Solange Fernex, une vie d’insoumission. Écologie, féminisme, non-violence », aux éditions Cambourakis.

Séance précédée d’un court-métrage chez MIRA

Fragment#5, Sophie Desgeorge, 2022, 8′ © MIRA

Témoignages de Marie-Reine Haug, Raymond Schirmer et Jean-Jacques Rettig sur les extraits des films de Solange Fernex, tournés pendant les mobilisations écologistes rhénanes dans les années 70.

