CINÉ-DÉBAT LA PROMESSE DE L’AIDANT EN PARTENARIAT AVEC EDOUARD CARRION avenue de Gaulle La Baule-Escoublac
CINÉ-DÉBAT LA PROMESSE DE L’AIDANT EN PARTENARIAT AVEC EDOUARD CARRION avenue de Gaulle La Baule-Escoublac jeudi 23 octobre 2025.
CINÉ-DÉBAT LA PROMESSE DE L’AIDANT EN PARTENARIAT AVEC EDOUARD CARRION
avenue de Gaulle Cinema le Gulf Stream La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
CINÉ-DÉBAT LA PROMESSE DE L’AIDANT EN PARTENARIAT AVEC EDOUARD CARRION
Jeudi 23 octobre 2025 à 14h
Gratuit Sur inscription au CCAS (02 51 75 75 30)
Cinéma Le Gulf Stream .
avenue de Gaulle Cinema le Gulf Stream La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 30 ccas@mairie-labaule.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement CINÉ-DÉBAT LA PROMESSE DE L’AIDANT EN PARTENARIAT AVEC EDOUARD CARRION La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT44