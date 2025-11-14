Ciné-débat La promesse de l’aidant Place De La Porte De Rouen Honfleur

Ciné-débat La promesse de l’aidant

Début : 2025-11-14 18:00:00

Un Ciné-débat proposé à la médiathèque Maurice-Delange de Honfleur sur un sujet qui nous touche tous, de près ou d’un peu plus loin Les aidants de personnes en situation de handicap (de la petite enfance à l’âge adulte) .

Projection Les Aidants de Guillaume Terver

Il y a onze millions d’aidants en France. Un aidant c’est une personne qui prend en charge bénévolement un proche incapable de vivre seul à cause d’un handicap, de la maladie ou de la vieillesse. Opérant dans l’intime des demeures, cachés derrière les murs des maisons et des appartements,

ils sont une multitude à œuvrer en silence pour le bien des autres. Ce sont les grands oubliés du système. Comment se débrouillent-ils au quotidien face à la maladie ou au handicap de leur proche ? Comment vivent-ils cette situation qui a totalement bouleversé leur existence ?

À quelle pression physique ou psychologique les soumet cette énorme responsabilité ?

Filmés dans leur quotidien, huit aidants nous livrent leur ressenti et leur vécu

afin de nous faire comprendre toute la complexité, la difficulté mais aussi la générosité

de cette mission qui leur a été imposée par la vie.

Place De La Porte De Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie

English : Ciné-débat La promesse de l’aidant

A film-debate at Honfleur’s Maurice-Delange media library on a subject that affects us all, from near and far: Caregivers of people with disabilities (from infancy to adulthood) .

German : Ciné-débat La promesse de l’aidant

Eine Filmdebatte in der Mediathek Maurice-Delange in Honfleur über ein Thema, das uns alle betrifft: Pflegende Angehörige von Menschen mit Behinderungen (von der frühen Kindheit bis ins Erwachsenenalter) .

Italiano :

Un film-dibattito alla mediateca Maurice-Delange di Honfleur su un tema che ci riguarda tutti, da vicino o da lontano: I badanti di persone con disabilità (dall’infanzia all’età adulta) .

Espanol :

Cine-debate en la mediateca Maurice-Delange de Honfleur sobre un tema que nos afecta a todos, de cerca o de lejos: Los cuidadores de personas discapacitadas (desde la infancia hasta la edad adulta) .

