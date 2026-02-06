Ciné-Débat La Salvetat-Peyralès
Ciné-Débat La Salvetat-Peyralès samedi 28 février 2026.
Ciné-Débat
7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès Aveyron
Projection débat autour du film la Nature qui se défend de Vincent Verzat.
7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com
English :
Screening and discussion of the film La Nature qui se défend by Vincent Verzat.
